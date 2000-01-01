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Израиль: трещины в тоннеле на шоссе №6 19.02 12:26   MIGnews.com

Израиль: трещины в тоннеле на шоссе №6

В последнее на израильских дорогах введено в строй множество тоннелей, цель которых - решить проблемы транспортных пробок.

Но, как выясняется, сами тоннели могут оказаться проблемой.

Водители, проезжающие через тоннель Хадид на шоссе №6, жалуются на то, что в стенах появились трещины, на стенах - подтеки, бетон внутри тоннеля лопается.

Тоннель находится на выезде из шоссе рядом с Модиин. Это значит, что по нему ежедневно проезжают десятки тысяч машин.

В других тоннелях на шоссе №6 подобного феномена не наблюдается - и не должно наблюдаться.

Администрация шоссе№6 по получении информации от водителей немедленно отправила в тоннель Хадид команду инженеров и строителей для изучения ситуации на месте.
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