19.02 12:06 MIGnews.com

К убийству брата Ким Чен Ына причастны еще трое из КНДР

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Полиция Малайзии подозревает в причастности к убийству сводного брата Ким Чен Ына - Ким Чон Нама - уже четверых выходцев из КНДР. Вдобавок к арестованному днем ранее 46-летнему Ри Чен Чхолю, полиция объявила в розыск еще троих беженцев из Северной Кореи.Как заявил на пресс-конференции заместитель генерального инспектора полиции Нур Рашид Ибрагим, все подозреваемые - мужчины в возрасте от 33 до 57 лет, пишет "Би-би-си".На сегодняшний день, помимо Ри Чен Чхоля, также были задержаны вьетнамка, гражданка Индонезии и гражданин Малайзии.Напомним, что единокровный брат правителя КНДР был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура с помощью яда, который был распылен ему в лицо. Задержанная гражданка Индонезии после ареста заявила, что ничего не знала о яде.Малайзия по-прежнему отказывается выдать тело Ким Чон Нама, заявляя, что оно останется в стране до опознания с помощью анализа ДНК. Учитывая то, что для этого необходимы образцы родственников убитого, из которых у него остался лишь брат, то с ответом в Пхеньяне не спешат.