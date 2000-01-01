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Сын Зохара Аргова - снова в тюрьме | Фото: Thinkstock19.02 11:56   MIGnews.com

Сын Зохара Аргова - снова в тюрьме

Гили Аргов, сын знаменитого израильского певца Зохара Аргова, был арестован минувшей ночью.

Подруга Аргова вызвала полицию, сообщив, что Гили закрыл ее в квартире и избивает.

По прибытии полиции она отозвала свое заявление, но полиция все равно арестовала Аргова. Аргов был пьян.

На утреннем заседании суда в Ришон Ле-Ционе Аргов признал свою вину и взял на себя ответственность за произошедшее. Суд продлил срок его предварительного содержания под стражей на три дня. Суд отметил, что Аргов уже осужден за подобный проступок и был приговорен к условному заключению.
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