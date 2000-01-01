19.02 11:56 MIGnews.com

Сын Зохара Аргова - снова в тюрьме

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Гили Аргов, сын знаменитого израильского певца Зохара Аргова, был арестован минувшей ночью.Подруга Аргова вызвала полицию, сообщив, что Гили закрыл ее в квартире и избивает.По прибытии полиции она отозвала свое заявление, но полиция все равно арестовала Аргова. Аргов был пьян.На утреннем заседании суда в Ришон Ле-Ционе Аргов признал свою вину и взял на себя ответственность за произошедшее. Суд продлил срок его предварительного содержания под стражей на три дня. Суд отметил, что Аргов уже осужден за подобный проступок и был приговорен к условному заключению.