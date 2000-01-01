19.02 10:38 MIGnews.com

Турция. За антисемитскую карикатуру уволена редакция журнала

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В пятницу был закрыт один из самых известных турецких сатирических журналов, а вся его редакция была распущена за публикацию шаржа оскорбительного характера на пророка Моисея. Как сообщает "Аруц Шева", в последнем издании еженедельника Girgir напечатали карикатуру, изображающую Моисея, ведущего евреев из египетского рабства в то время, которые жалуются, используя вульгарности и проклятия."Из-за бесвкусного шаржа было принято решение закрыть журнал и уволить всех его работников. Данная карикатура обеспокоила как общество, так и нас как компанию-издателя", - сказано в Facebook-сообщении руководства организации, издававшей Girgir.Стоит отметить, что закрытый еженедельник издавался на территории Турции с 2015 года тем же издательством, что и Sozcu – светская националистическая ежедневная газета, которая находится в жесткой оппозиции режиму президента Эрдогана.Редакция Girgir принесла извинения за произошедшее, сославшись на усталость и бессонницу. Несмотря на это, помимо увольнения, издатели обвинили журналистов в попытке подставить их и пообещали проинформировать о случившемся прокуратуру.Стоит отметить, что карикатуры на священных личностей являются в Турции практически табу. Поэтому после публикации Girgir представитель канцелярии президента Ибрагин Калин заявил, что это не имеет ничего общего со свободой слова и юмором, а сам шарж назвал "аморальным и преступлением на почве ненависти".Раскритиковал своих коллег и главный редактор стамбульского еврейского еженедельника "Шалом" Иво Молинас.