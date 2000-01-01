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19.02 10:04   MIGnews.com

Израиль: родители сексуально атаковали и отравили ребенка

Полиция задержала родителей 4-летнего мальчика мальчика, проходящего курс лечения в больничном центре Шиба, Тель Ха-Шомер.

Врачи заподозрили что-то неладное, после того как мальчик несколько раз поступал в больницу с совершенно разными и необъяснимыми симптомами, и установили в его палате скрытые камеры.

Камеры зафиксировали момент сексуальной атаки отца против сына.

На записи также видно, как мать дает сыну таблетки с отравляющим веществом.

Предполагается, что мать страдает от “синдрома Мюнхгаузена” - состояния, в котором больной вредит себе с целью привлечения внимания окружающих и врачей. В некоторых случаях, этот синдром выражается в том, что мать, по тем же мотивам, вредит собственному ребенку.

от чего страдает отец неизвестно.

Руководство больничного центра Шиба сообщило, что состояние мальчика значительно улучшилось, и что опасности для его здоровья нет.

Полиция продолжает расследование.
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