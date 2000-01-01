19.01 10:02 MIGnews.com

Задержка в Вене: Израильтяне открыли дверь самолета и курили

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13-й канал израильского ТВ сообщает о чрезвычайном происшествии на рейсе авиакомпании Austrian Тель-Авив-Вена.Вылет рейса был задержан. Группа израильских пассажиров открыла люк эвакуации в случае чрезвычайной ситуации и курила. После этого власти аэропорта потребовали всех пассажиров покинуть самолет. Их багаж был сгружен, и пассажиров заставили вторично пройти паспортный контроль и проверку безопасности.Один из израильтян летевших этим рейсом говорит: “Это был настоящий кошмар”.