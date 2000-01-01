Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Задержка в Вене: Израильтяне открыли дверь самолета и курили 19.01 10:02   MIGnews.com

Задержка в Вене: Израильтяне открыли дверь самолета и курили

13-й канал израильского ТВ сообщает о чрезвычайном происшествии на рейсе авиакомпании Austrian Тель-Авив-Вена.

Вылет рейса был задержан. Группа израильских пассажиров открыла люк эвакуации в случае чрезвычайной ситуации и курила. После этого власти аэропорта потребовали всех пассажиров покинуть самолет. Их багаж был сгружен, и пассажиров заставили вторично пройти паспортный контроль и проверку безопасности.

Один из израильтян летевших этим рейсом говорит: “Это был настоящий кошмар”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:51
Нетаниягу осудил "бесчеловечные" высказывания Либермана
09:32
Прогноз погоды: в Иерусалиме пойдет снег?
09:18
Кинерет поднялся на 6,5 см
09:12
Моше Гафни: голос за Либермана - голос за четвертые выборы
08:22
Семью Иссахар попросили не общаться с прессой
08:09
Президент Венесуэлы Мадуро готов к переговорам с США
07:46
Два смертельных ДТП за ночь в Израиле
07:26
Либерман - Мири Регев: я отвечаю только людям  
07:17
Самодельные взрывные устройства: Газа усилит атаки
07:07
Из-за потопа: в Израиле перекрывают дороги
07:04
Критики высмеяли новый фильм с Робертом Дауни-младшим
06:23
Назван "Боксер десятилетия"
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:00
SpaceX взорвет ракету для проверки безопасности
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus