19.01 10:41 MIGnews.com

Видео: В Ираке демонстранты сожгли штаб-квартиру Хизбаллы

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По сообщениям в иракских СМИ, демонстранты, требующие смены правительства , минувшей ночью сожгли штаб-квартиру иракской Хизбаллы в шиитском городе Наджаф.Штаб-квартира Хизбаллы у моста Аль-Искан “была атакована группой неизвестных лиц”.Штаб-квартира “полностью уничтожена”.Демонстранты требуют назначения премьер-министра, не являющегося членом политических партий и суда над теми, кто несет ответственность за убийства демонстрантов в Багдаде.