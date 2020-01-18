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Видео: В Ираке демонстранты сожгли штаб-квартиру Хизбаллы 19.01 10:41   MIGnews.com

Видео: В Ираке демонстранты сожгли штаб-квартиру Хизбаллы

По сообщениям в иракских СМИ, демонстранты, требующие смены правительства , минувшей ночью сожгли штаб-квартиру иракской Хизбаллы в шиитском городе Наджаф.

Штаб-квартира Хизбаллы у моста Аль-Искан “была атакована группой неизвестных лиц”.

Штаб-квартира “полностью уничтожена”.

Демонстранты требуют назначения премьер-министра, не являющегося членом политических партий и суда над теми, кто несет ответственность за убийства демонстрантов в Багдаде.





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