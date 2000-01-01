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Кинерет поднялся на 6,5 см | Фото:19.01 09:18   MIGnews.com

Кинерет поднялся на 6,5 см

Кинерет поднялся на 6,5 сантиметров за выходные, причиной стали проливные дожди.

Этим утром уровень составляет 210 метров и 71,5 сантиметра ниже уровня моря. Текущий уровень воды на 191,5 сантиметра ниже, чем верхняя красная линия.

Зимняя погода сохранится в ближайшие дни. Завтра на севере и в центре пойдут дожди, сопровождаемые отдельными грозами.

Существует обеспокоенность по поводу наводнения в реках Иудеи и Мертвого моря. Ветры будут усиливаться, а температура будет ниже нормы.

Во вторник дожди продолжатся. В центральных горах, включая Иерусалим, возможен снег. Температура будет падать дальше и станет холоднее, чем в среднем за сезон.

В среду дождь продолжится. Температура немного повысится, но будет оставаться ниже нормы в течение сезона.


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