20.01 03:57 MIGnews.com

Мужчина ударил ножом 10-летнего мальчика на глазах у матери

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Полиция пытается найти мужчину, который ударил 10-летнего мальчика ножом на улице в британском городе Лестер.Мальчик шел со своей матерью по Белпер-стрит в субботу, 18 января, когда к нему приблизился злоумышленник и ударил его ножом. Затем преступник скрылся с места происшествия. Представитель общественности вызвал службу скорой помощи, и ребенка забрали в медицинский центр в Ноттингем.Полиция сообщает, что мальчик получил не представляющие угрозы для жизни травмы, а его мать не пострадала.