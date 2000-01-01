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Мужчина ударил ножом 10-летнего малчика на глазах у матери | Фото:20.01 03:57   MIGnews.com

Мужчина ударил ножом 10-летнего мальчика на глазах у матери

Полиция пытается найти мужчину, который ударил 10-летнего мальчика ножом на улице в британском городе Лестер.

Мальчик шел со своей матерью по Белпер-стрит в субботу, 18 января, когда к нему приблизился злоумышленник и ударил его ножом. Затем преступник скрылся с места происшествия. Представитель общественности вызвал службу скорой помощи, и ребенка забрали в медицинский центр в Ноттингем.

Полиция сообщает, что мальчик получил не представляющие угрозы для жизни травмы, а его мать не пострадала.


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