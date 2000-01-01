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Два смертельных ДТП за ночь в Израиле | Фото:19.01 07:46   MIGnews.com

Два смертельных ДТП за ночь в Израиле

Два человека погибли в двух отдельных дорожно-транспортных происшествиях в ночь с субботы на воскресенье. Жертвами стали 21-летняя женщина и 30-летний мужчина.

Первый трагический инцидент произошел на трассе 5504, недалеко от Кфар-Сабы в центральном районе Шарона, в субботу вечером. Два автомобиля столкнулись друг с другом. На снимках с места происшествия видно как одну из машин из-за столкновения перевернуло вверх дном.

Причину аварии пока не выяснили: "Рядом с перевернутой машиной на земле находилась женщина, которая была без сознания и страдала от массивной недостаточности органов… мы были вынуждены констатировать её смерть", - сказал фельдшер MDA в заявлении для СМИ.

Пять других человек были ранены в результате аварии, в том числе 11-летняя девочка.

Рано утром в воскресенье на Западном берегу произошло еще одно смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина в возрасте 30 лет. Его машина загорелась после столкновения с грузовиком на шоссе 90 недалеко от зоны отдыха Мифгаш-Хабека.


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