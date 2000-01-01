19.01 07:07 MIGnews.com

Из-за потопа: в Израиле перекрывают дороги

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Из-за сильнейших дождей и вызванных ими наводнений несколько дорог перекрыты в разных частях Израиля.В Бней-Браке улица лехи перекрыта в обоих направлениях На севере перекрыта дорога №918 в районе перекрестка Гонен. На юге шоссе №90 перекрыто от Эйн Геди до Мецукей Драгот, дорога “234 перекрыта в районе Цеелим.На протяжении дня 19 января ожидаются дожди на всей территории Израиля - от северной границы и до северного Негева. Дожди будут сопровождаться грозами, в особенности на севере. Днем может выпасть снег на горе Хермон.