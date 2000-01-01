Израильская полиция готовится к зимнему шторму

Израильские СМИ сообщают о том, что полиция готовится к возможным чрезвычайным ситуациям в связи с надвигающимся на страну зимним штормом.
Полиция сообщает о том, что о перекрытии дорог буде сообщаться в реальном времени по телефону 110. О любых чрезвычайных происшествиях полиции следует сообщать по телефону 100.
В заявлении полиции сообщается: "В свете прошлого опыта можно ожидать, что из-за погодных условий будут блокироваться дороги. Полиция выставляет патрули у проблемных перекрестков и усиливает бдительность, с тем, чтобы немедленно предпринять меры против стихии и доставить в безопасные зоны всех пользователей дорог”.