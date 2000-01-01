19.01 18:13 MIGnews.com

Израильская полиция готовится к зимнему шторму

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Израильские СМИ сообщают о том, что полиция готовится к возможным чрезвычайным ситуациям в связи с надвигающимся на страну зимним штормом.Полиция сообщает о том, что о перекрытии дорог буде сообщаться в реальном времени по телефону 110. О любых чрезвычайных происшествиях полиции следует сообщать по телефону 100.В заявлении полиции сообщается: "В свете прошлого опыта можно ожидать, что из-за погодных условий будут блокироваться дороги. Полиция выставляет патрули у проблемных перекрестков и усиливает бдительность, с тем, чтобы немедленно предпринять меры против стихии и доставить в безопасные зоны всех пользователей дорог”.