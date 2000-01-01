19.01 20:07 MIGnews.com

Иран хочет сам расшифровывать самописцы украинского Boeing

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Бортовые самописцы сбитого в небе над Тегераном пассажирского авиалайнера Boeing "Международных авиалиний Украины" будут до последнего изучать иранские эксперты, а Украине или Франции его передадут лишь в случае, если расшифровать данные с "черных ящиков" не удастся.Об этом заявил глава комиссии по расследованию авиационных происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан РезаифарТаким образом Резаифар опроверг сообщения, что самописцы уже доставлены в Украину и исследуются местными специалистами."Мы пытаемся прочитать черные ящики в Иране. В противном случае мы будем выбрать между Украиной и Францией, но пока не принято решение отправить их в другую страну", - сказал Резаифар.Однако стоит отметить, что ранее этот же иранский чиновник заявлял о возможных повреждениях "черных ящиков" при расшифровке иранскими специалистами, поскольку авиалайнер был новейшим Boeing 737, а у Тегерана нет технологий для считывания его самописцев.Мало того, по этой причине Резаифар анонсировал отправку "черных ящиков" во Францию на расшифровку.