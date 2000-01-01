Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иран хочет сам расшифровывать самописцы украинского Boeing | Фото:19.01 20:07   MIGnews.com

Иран хочет сам расшифровывать самописцы украинского Boeing

Бортовые самописцы сбитого в небе над Тегераном пассажирского авиалайнера Boeing "Международных авиалиний Украины" будут до последнего изучать иранские эксперты, а Украине или Франции его передадут лишь в случае, если расшифровать данные с "черных ящиков" не удастся.

Об этом заявил глава комиссии по расследованию авиационных происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар

Таким образом Резаифар опроверг сообщения, что самописцы уже доставлены в Украину и исследуются местными специалистами.

"Мы пытаемся прочитать черные ящики в Иране. В противном случае мы будем выбрать между Украиной и Францией, но пока не принято решение отправить их в другую страну", - сказал Резаифар.

Однако стоит отметить, что ранее этот же иранский чиновник заявлял о возможных повреждениях "черных ящиков" при расшифровке иранскими специалистами, поскольку авиалайнер был новейшим Boeing 737, а у Тегерана нет технологий для считывания его самописцев.

Мало того, по этой причине Резаифар анонсировал отправку "черных ящиков" во Францию на расшифровку.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:38
Медведев назвал причину отставки российского правительства
19:36
Отец Меган Маркл "наехал" на собственную дочь
19:05
США не пустили военных РФ к месторождению нефти в Сирии
18:34
Медики нашли необычную причину возникновения тромбов
18:13
Израильская полиция готовится к зимнему шторму
18:03
Тель-Авив вошел в двадцатку самых дорогих городов мира
17:32
Парламент Иордании хочет отказаться от израильского газа
17:01
ХАМАС запустил в Израиль взрывные шары: ЦАХАЛ уже ответил
16:29
Иран планировал стать ядерным государством еще в 2002 году
16:15
Бывшего замглаву ШАБАКа поменяли на подругу Ганца
15:27
Израиль: Освобождение от налога при покупке квартир
15:09
Китай: новые случаи заражения опасным вирусом
14:25
Трамп предупреждает Хаменеи
14:06
HBO снимет сериал про убийство комнадира "Хизбаллы"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus