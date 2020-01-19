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В Гуш-Эцион выпадет снег 19.01 12:30   MIGnews.com

В Гуш-Эцион выпадет снег

Метеорологи предупреждают, что на Израиль надвигается волна холодной погоды.

Утром 21 января жители Иерусалима и Гуш-Эцион могут увидеть тонкий снежный покров.

После сильного дождя, шедшего на всей территории Израиля с ночи 20 января, наступило некоторое затишье, которое может прекратится уже после обеда. Дожди продолжаться всю неделю.

В Иерусалиме снег возможен на высотах 800-900 метров над уровнем моря. На Голанских высотах предсказывают “жесткую зимнюю погоду”. В приморской полосе и на севере страны ожидается сильный ветер. Существует опасность внезапных наводнений в центре страны и выхода из берегов рек на юге и на востоке Израиля.

В результате наводнения в Ашкелоне пострадали четыре автомобиля, одного водителя пришлось спасать из воды.

В Герцлии вышла из строя система светофоров. В Кфар-Сабе из-за затопления на некоторых улицах города глубина воды достигала одного метра. В Тира на улице утонула машина, водительницу спасли.





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