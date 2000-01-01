19.01 15:09 MIGnews.com
Китай: новые случаи заражения опасным вирусом
Китай сообщил о еще 17 случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. Это вызывает беспокойство в преддверии китайского лунного Нового года, когда большая часть населения путешествует.
Согласно данным, опубликованным Уханьской муниципальной комиссией здравоохранения, трое из этих пациентов серьезно больны.
Общее число пациентов, инфицированных этим заболеванием в Китае, все из которых находятся в центральном китайском городе Ухань, в настоящее время возросло до 62 человек.
В заявлении говорится, что 17 новых пациентов начали проявлять симптомы, такие как жар или кашель, до 13 января.
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