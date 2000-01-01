Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Китай: новые случаи заболевания | Фото:19.01 15:09   MIGnews.com

Китай: новые случаи заражения опасным вирусом

Китай сообщил о еще 17 случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. Это вызывает беспокойство в преддверии китайского лунного Нового года, когда большая часть населения путешествует.

Согласно данным, опубликованным Уханьской муниципальной комиссией здравоохранения, трое из этих пациентов серьезно больны.

Общее число пациентов, инфицированных этим заболеванием в Китае, все из которых находятся в центральном китайском городе Ухань, в настоящее время возросло до 62 человек.

В заявлении говорится, что 17 новых пациентов начали проявлять симптомы, такие как жар или кашель, до 13 января.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:15
Бывшего замглаву ШАБАКа поменяли на подругу Ганца
15:58
ЦАХАЛ придумал, как обезопаситься от туннелей "Хизбаллы"
15:27
Израиль: Освобождение от налога при покупке квартир
14:25
Трамп предупреждает Хаменеи
14:06
HBO снимет сериал про убийство комнадира "Хизбаллы"
13:28
"Италия признает Иерусалим столицей под моим руководством"
13:15
Половина израильских мужчин не заканчивает службу в армии
13:08
Провалы подготовки 319-й дивизии - лишь верхушка айсберга
12:40
Асад увеличил наказание за платежи в иностранной валюте
12:30
В Гуш-Эцион выпадет снег
12:19
Иран планирует запустить два новых спутника
11:38
Суд отклонил просьбу Нетаниягу о передаче материалов дела
11:38
Видео: В Ашкелоне джип врезался в знак и перевернулся
11:08
Турецкий политик призвал Россию не поддерживать Асада
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus