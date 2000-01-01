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Рядом с заваленным лавиной отелем спасены два человека 19.01 09:45   MIGnews.com

Рядом с заваленным лавиной отелем спасены два человека

В Италии спасатели добрались до отеля Rigopiano di Farindola, на который сошла лавина. Они оказали помощь двум пострадавшим очевидцам трагедии, которые в момент ЧП находились вне стен здания и смогли укрыться в машине.

По предварительным данным, в окрестностях отеля пропали без вести еще три человека. О судьбе 20 постояльцев гостиницы, которые в момент схода лавины находились внутри здания, пока ничего неизвестно. По информации спасателей, строение частично разрушено, внутри виден свет, однако человеческих голосов не слышно, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Телефоны гостей и сотрудников гостиницы не отвечают.

Сход лавины в районе горного массива Гран-Сассо в провинции Абруццо спровоцировало землетрясение. Три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли утром 18 января на границе областей Лацио, Марке и Абруццо
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