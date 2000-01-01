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Википедия 19.01 08:45   MIGnews.com

Спасатели находятся в 5 км от заблокированного лавиной отеля

Итальянские спасатели находятся примерно в пяти километрах от накрытого лавиной отеля Rigopiano di Farindola в области Абруццо, передает ANSA.

Согласно имеющейся информации, из-за погодных условий спасатели не могут использовать специальную технику и пытаются дойти до места происшествия, находящегося на высоте 1200 метров над уровнем моря, на лыжах.

“Ситуация невероятно тяжелая. Я не знаю, как долго нам еще идти, думаю, пять или шесть километров. Здесь трех- или четырехметровый слой снега. Дальше мы пойдем пешком, на лыжах”, — заявил командир спасательной группы.

Напомним, что снежная лавина сошла в провинции Абруццо в центральной Италии в среду вечером. По имеющимся данным, в здании гостиницы находятся более 20 человек, в том числе дети. Постояльцам удалось отправить сообщение с текстом “Помогите, мы умираем от холода“, после чего телефоны перестали отвечать.
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