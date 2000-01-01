19.01 08:05 MIGnews.com

Напавший на клуб в Стамбуле: место было выбрано случайно

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Узбекистанец, который подозревается в убийстве 39 человек в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле заявил, что место атаки он выбрал случайно. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet со ссылкой на запись допроса подозреваемого.Подозреваемый Абдулкадир Машарипов рассказал следователям, что он получал указания из сирийского города Ракка – главного оплота террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.Изначально, по словам террориста, он пришел на площадь Таксим, однако там из-за высоких мер безопасности, Машарипов не смог бы совершить нападение. После этого, он получил указания найти другое, более подходящее место."Ночной клуб Reina показался подходящим вариантом для атаки, поскольку там не было усиленной атаки", - цитирует слова узбекистанца Hurriyet.Однако издание не уточняет, каким образом редакции удалось получить фрагменты записи допроса Абдулкадира Машарипова.