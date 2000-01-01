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В Италии лавина накрыла отель: 3 пропавших без вести | Фото: Thinkstock19.01 07:26   MIGnews.com

В Италии лавина накрыла отель: 3 пропавших без вести

Три человека пропали без вести после того, как отель в центральной части Италии накрыла снежная лавина. Небольшой горный отель Rigopiano di Farindola оказался полностью накрыт снегом.

На момент ЧП в отеле могли находиться до 20 человек, который расположен в горном массиве Гран-Сассо, передает издание Mirror. Отмечается, что сотовые сотрудников отеля и гостей не отвечают.

Uлава провинции Пескара Антонио Ди Марко на своей странице в Facebook написал: "К сожалению, случилась ужасная трагедия. Предполагается, что в результате ЧП могут быть жертвы, однако это еще нужно подтвердить".

На месте происшествия работают спасатели, которые пытаются добраться до жертв, попавших в ловушку.
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