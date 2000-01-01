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`Хевронскому стрелку` грозит 5 лет тюрьмы 19.01 21:24   MIGnews.com

"Хевронскому стрелку" грозит 5 лет тюрьмы

Военная прокуратура будет требовать от 3 до 5 лет лишения свободы для "хевронского солдата", сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарии, которого ранее признали виновным в непредумышленном убийстве обезоруженного арабского террориста в Хевроне в марте прошлого года.

Как передает 2-й канал ИТВ, обвинение еще не сошлось на окончательном варианте своей рекомендации, касательно вынесения приговора, но, скорее всего, остановится на тюремном сроке в 3-5 лет.

Вероятнее всего, свой приговор военный трибунал озвучит в феврале.

К группе адвокатов Эльора Азарии, в которую на сегодняшний день входят Эяль Бессерглик, Илан Кац и Кармит Шейбер, присоединился известный юрист Йорам Шефтель, который также озвучил намерение оспорить решение военного суда.

Ранее в этом месяце Шефтель раскритиковал вердикт суда, назвав его "оторванным от фактов дела", заверив, что у апелляции будут все шансы оспорить обвинительное решение трибунала.

Как сообщалось ранее, военная прокуратура предприняла попытки заключить с защитой сделку о признании им своей вины до вынесения приговора, чтобы, таким образом, сорвать возможность апелляции.
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