"Хевронскому стрелку" грозит 5 лет тюрьмы

Военная прокуратура будет требовать от 3 до 5 лет лишения свободы для "хевронского солдата", сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарии, которого ранее признали виновным в непредумышленном убийстве обезоруженного арабского террориста в Хевроне в марте прошлого года.
Как передает 2-й канал ИТВ, обвинение еще не сошлось на окончательном варианте своей рекомендации, касательно вынесения приговора, но, скорее всего, остановится на тюремном сроке в 3-5 лет.
Вероятнее всего, свой приговор военный трибунал озвучит в феврале.
К группе адвокатов Эльора Азарии, в которую на сегодняшний день входят Эяль Бессерглик, Илан Кац и Кармит Шейбер, присоединился известный юрист Йорам Шефтель, который также озвучил намерение оспорить решение военного суда.
Ранее в этом месяце Шефтель раскритиковал вердикт суда, назвав его "оторванным от фактов дела", заверив, что у апелляции будут все шансы оспорить обвинительное решение трибунала.
Как сообщалось ранее, военная прокуратура предприняла попытки заключить с защитой сделку о признании им своей вины до вынесения приговора, чтобы, таким образом, сорвать возможность апелляции.