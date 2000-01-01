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Три четверти израильтян против закрытия бизнеса в шаббат | Фото: Дана Фридландер, Министерство туризма Израиля19.01 18:03   MIGnews.com

Три четверти израильтян против закрытия бизнеса в шаббат

Подавляющая часть израильтян – практически 8 из 10 жителей страны – выступают за разрешение тель-авивским магазинам работать в шаббат. Такие результаты показало исследование института Рафи Смита по заказу организации "Хиддуш".

Так, против полного или частичного запрета на работу по субботам выступили 78% респондентов – 98% светских и 86% "традиционных" евреев. Напомним, что сейчас работать в шаббат в Тель-Авиве разрешается лишь 160 магазинов.

Поддержку ортодоксальным партиям в запрете работы бизнеса в шаббат выразили лишь 22% израильских евреев.

Прогнозируемо против религиозного давления на бизнес выступили сторонники левых и центристских партий – "Сионистского лагеря", "Еш Атида" и "Мереца". С ними оказались солидарны и большинство избирателей "Еврейского дома" (67%), "Ликуда" (74%), "Кулану" (92%) и все респонденты-избиратели НДИ.

Преимущественное большинство избирателей религиозных партий – ШАС и "Яадут ха-Тора" – поддержали закрытие магазинов с вечера пятницы по вечер субботы. Против этого выступают лишь 31% и 11% электората этих партий соответственно.

В НГО "Хиддуш" – организации, выступающей за религиозную свободу и равенство – данный доклад назвали доказательством того, что израильтяне желают, чтобы поднятый вопрос решался местными властями, а не правительством. Директор организации раввин Ури Регев выразил опасения, что правительство Биньямина Нетаниягу может и в дальнейшем поддаваться "вымогательству ультраортодоксов".
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