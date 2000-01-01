19.01 17:35 MIGnews.com

В Бразилии найдена мертвой исполнительница хита Lambada

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В бразильском городе Сакуарема, штат Рио-де- Жанейро, найдена мертвой певица Лоалва Браз, прославившаяся в 1989 году благодаря хиту "Lambada", сообщает UOL.По информации издания, обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине. Правоохранительные органы рассматривают версию убийства, так как по данным свидетелей незадолго до гибели артистки у нее дома видели двух неизвестных.В последние годы артистка владела гостиницей на побережье.Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. Слава пришла к певице в конце 1980-х, когда она переехала во Францию. Вместе с местной поп-группой Kaoma она записала песню "Lambada", которая долгое время продержалась на первых строчках хит-парадов многих стран.