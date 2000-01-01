19.01 19:25 MIGnews.com

Литва вызвала Горбачева в суд по делу 1991 года

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Окружной суд Вильнюса вручил повестку бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву по делу о событиях, произошедших 13 января 1991 года в Вильнюсе, передает РИА Новости.По данным СМИ повестка была вручена 28 декабря минувшего года. Суду вернулось сообщение о вручении повестки на котором стоит подпись Горбачева.Отметим, в Литве начался опрос пострадавших в беспорядках при выходе из СССР.В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений, частей ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений митингующих с военными, выступавшими на стороне советской власти, возле телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.