Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 19.01 19:25   MIGnews.com

Литва вызвала Горбачева в суд по делу 1991 года

Окружной суд Вильнюса вручил повестку бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву по делу о событиях, произошедших 13 января 1991 года в Вильнюсе, передает РИА Новости.

По данным СМИ повестка была вручена 28 декабря минувшего года. Суду вернулось сообщение о вручении повестки на котором стоит подпись Горбачева.

Отметим, в Литве начался опрос пострадавших в беспорядках при выходе из СССР.

В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений, частей ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений митингующих с военными, выступавшими на стороне советской власти, возле телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:55
Новым министром финансов станет Эли Коэн
19:22
В Тель-Авиве пройдет митинг против Трампа
18:40
В НАТО впервые открылась миссия Израиля
18:03
Три четверти израильтян против закрытия бизнеса в шаббат
17:35
В Бразилии найдена мертвой исполнительница хита Lambada
17:27
Как остановить эпидемию одиночества наших детей
16:59
Джек Николсон ушел на пенсию
16:54
Кремль: РФ постоянно готова к ядерному разоружению
16:29
Солдат ЦАХАЛа сел в тюрьму за призыв в поддержку Азарии
16:19
Израиль: Стало сложнее, но не хуже
15:51
В дом генсека ФАТХа в Газе кинули гранату
15:23
СМИ: Эйфория от победы Трампа в Кремле сменилась скепсисом
15:03
"Хизбалла": ЦАХАЛ пересек границу
14:42
Тоннели Харель: путь в Иерусалим никогда не был так короток
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus