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Солдат ЦАХАЛа сел в тюрьму за призыв в поддержку Азарии | Фото: Israel Defense Forces/Flickr19.01 16:29   MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа сел в тюрьму за призыв в поддержку Азарии

Новобранца Армии обороны Израиля из Самарии приговорили к 20 дням заключения в военной тюрьме за распространение листовок с антиармейскими призывами. Он просил молодых израильтян не идти на службу в ЦАХАЛ до тех пор, пока не освободят "хевронского солдата", сержанта Эльора Азарию.

"Армия обороны Израиля отказывается от своих солдат. Но мы – нет. Не вербуйтесь, пока Эльора Азарию не выпустят", - гласил текст его листовок.

Как пишет Ynet со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа, наказанный солдат – рецидивист. Месяц назад его уже приговаривали к 14 дням военной тюрьмы за аналогичные действия с единственным отличием – тогда он призывал уклоняться от призыва из-за эвакуации поселения Амона.

Защитой военнослужащего занялась правозащитная организация "Хонейну". Нанятый ею адвокат Хай Хабер так прокомментировал приговор трибунала: "Очень сомнительно, что всем новобранцам, придерживающимся левых взглядов, уделили бы такое же внимание и приговорили бы к столь длительным срокам".
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