19.01 15:03 MIGnews.com

"Хизбалла": ЦАХАЛ пересек границу

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“Хизбалла” 19 января распространила информацию о том, что силы ЦАХАЛа пересекли так называемую “голубую линию” Это было сделано с целью установления “шпионского оборудования” с ливанской стороны границы.“Хизбалла” также утверждает, что ЦАХАЛ выровнял земляную насыпь, насыпанную с ливанской стороны границы. Это было сделано на глазах UNIFIL и ливанской армии.Местные жители утверждают, что в районе границы отмечаются крупные передвижения ЦАХАЛа.Пресс-служба израильской армии отказалась комментировать “сообщения в иностранной прессе”.