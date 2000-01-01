Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






`Хизбалла`: ЦАХАЛ пересек границу 19.01 15:03   MIGnews.com

"Хизбалла": ЦАХАЛ пересек границу

“Хизбалла” 19 января распространила информацию о том, что силы ЦАХАЛа пересекли так называемую “голубую линию” Это было сделано с целью установления “шпионского оборудования” с ливанской стороны границы.

“Хизбалла” также утверждает, что ЦАХАЛ выровнял земляную насыпь, насыпанную с ливанской стороны границы. Это было сделано на глазах UNIFIL и ливанской армии.

Местные жители утверждают, что в районе границы отмечаются крупные передвижения ЦАХАЛа.

Пресс-служба израильской армии отказалась комментировать “сообщения в иностранной прессе”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:23
СМИ: Эйфория от победы Трампа в Кремле сменилась скепсисом
14:42
Тоннели Харель: путь в Иерусалим никогда не был так короток
14:25
ISIS потеряло четверть территории за прошлый год
14:15
Тереза Мэй: Brexit — не попытка навредить ЕС
14:01
Обрушение ТЦ в Тегеране: число пострадавших выросло до 70
13:58
Робот-журналист опубликовал свою первую статью
13:39
Семья террориста требуют аутопсии тела убитого им офицера
13:32
Трамп назвал кандидата на пост министра сельского хозяйства
13:18
Лапид: назначение министр без портфеля – пустая трата денег
13:02
Предотвращена еще одна попытка передать мобильники в тюрьму
12:53
Обама помиловал главу террористической группы
12:40
Снег и руины: первые кадры из заваленного лавиной отеля
12:32
Элькин дал показания по делу Нетаниягу
12:18
В Умм эль-Хиран едва не линчевали репортера первого канала
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus