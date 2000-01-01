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ISIS потеряло четверть территории за прошлый год | Фото: Thinkstock19.01 14:25   MIGnews.com

ISIS потеряло четверть территории за прошлый год

Террористическая организация "Исламское Государство" известная как ISIS в прошлом году потеряла контроль над четвертой частью ранее захваченных территорий в Ираке и Сирии. Об этом сообщается в докладе британской аналитической компании IHS Markit.

По данным экспертов, в течение года джихадисты оставили почти 18 тыс. квадратных километров, и сейчас площадь контролируемой ими территории составляет 60,4 тыс. квадратных километров.

Из этого выходит, что в 2016 году боевики "Исламского государства" утратили 23% ранее захваченных территорий, а в 2015 – 14%, согласно данным отчета.

"ISIS понесла беспрецедентные территориальные потери в 2016 году. Это касается и районов, игравших ключевую роль в планах группировки", - цитирует BBC слова старшего аналитика IHS Markit Колумб Стрэк.
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