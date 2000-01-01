19.01 14:01 MIGnews.com

Обрушение ТЦ в Тегеране: число пострадавших выросло до 70

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В результате обрушения горящей многоэтажки в Тегеране пострадали 70 человек, сообщают спасатели, работающие на месте ЧП. При этом они отметили, что пока не могут уточнить информацию о погибших, так как пока не было найдено ни одного тела. Ранее СМИ сообщали, что под завалами могли погибнуть около 30 пожарных.17-этажное здание, где располагался торговый центр "Пласко", загорелось сегодня утром. На борьбу с огнем прибыли около 200 пожарных. В течение нескольких часов они пытались справиться с возгоранием, однако пламя все-таки охватило все здание, после чего оно рухнуло.Многоэтажка была построена в 1962 году и является старейшей высоткой в столице Ирана. В нем располагались магазины с одеждой.