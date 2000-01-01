Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 19.01 14:01   MIGnews.com

Обрушение ТЦ в Тегеране: число пострадавших выросло до 70

В результате обрушения горящей многоэтажки в Тегеране пострадали 70 человек, сообщают спасатели, работающие на месте ЧП. При этом они отметили, что пока не могут уточнить информацию о погибших, так как пока не было найдено ни одного тела. Ранее СМИ сообщали, что под завалами могли погибнуть около 30 пожарных.

17-этажное здание, где располагался торговый центр "Пласко", загорелось сегодня утром. На борьбу с огнем прибыли около 200 пожарных. В течение нескольких часов они пытались справиться с возгоранием, однако пламя все-таки охватило все здание, после чего оно рухнуло.

Многоэтажка была построена в 1962 году и является старейшей высоткой в столице Ирана. В нем располагались магазины с одеждой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:58
Робот-журналист опубликовал свою первую статью
13:39
Семья террориста требуют аутопсии тела убитого им офицера
13:32
Трамп назвал кандидата на пост министра сельского хозяйства
13:18
Лапид: назначение министр без портфеля – пустая трата денег
13:02
Предотвращена еще одна попытка передать мобильники в тюрьму
12:53
Обама помиловал главу террористической группы
12:40
Снег и руины: первые кадры из заваленного лавиной отеля
12:32
Элькин дал показания по делу Нетаниягу
12:18
В Умм эль-Хиран едва не линчевали репортера первого канала
12:10
Обама: Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США
12:09
Катастрофа в Тегеране. Десятки погибших  
11:45
Microsoft : Windows 7 опасен для использования
11:40
Тегеран: многоэтажный торговый центр сгорел и рухнул  
11:22
Шакед: арабские депутаты - виновники теракта в Негеве
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus