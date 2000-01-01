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flickr/UK in Italy19.01 22:22   MIGnews.com

Принц Гарри запутался в чужой бороде

Мероприятие было организовано при поддержке фонда Endeavou – организации, занимающейся помощью и реабилитацией спортсменов-инвалидов различных экстремальных неолимпийских видов спорта. Об этом пишет ТСН.

Принц Гарри в рамках мероприятия вручал медаль одному из спортсменов, но лента медали запуталась в густой бороде парня, и Гарри все никак не мог надеть награду. Принц оказался находчивым, он просто аккуратно приподнял бороду спортсмена под шутливые возгласы присутствующих и все-таки повесил ему на шею медаль.

Благо, спортсменов с бородой было не так много, и Гарри больше не пришлось выкручиваться из неловкой ситуации.
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