Принц Гарри запутался в чужой бороде

Мероприятие было организовано при поддержке фонда Endeavou – организации, занимающейся помощью и реабилитацией спортсменов-инвалидов различных экстремальных неолимпийских видов спорта. Об этом пишет ТСН.
Принц Гарри в рамках мероприятия вручал медаль одному из спортсменов, но лента медали запуталась в густой бороде парня, и Гарри все никак не мог надеть награду. Принц оказался находчивым, он просто аккуратно приподнял бороду спортсмена под шутливые возгласы присутствующих и все-таки повесил ему на шею медаль.
Благо, спортсменов с бородой было не так много, и Гарри больше не пришлось выкручиваться из неловкой ситуации.