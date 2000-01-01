19.01 12:53 MIGnews.com

Обама помиловал главу террористической группы

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Уходящий президент США Барак Обама принял решение о помиловании революционера и борца за свободу Пуэрто-Рико политзаключенного Оскара Лопеса Риверу. 74-летний Лопес Ривера считается одним из старейших политических заключенных в мире.Ривера провел 35 лет в тюрьме, после того как его объявили террористом и признали виновным в сговоре против США. Также он был осужден за связи с Вооруженными силами национального освобождения (группа, вела вооруженную борьбу за независимость Пуэрто-Рико от США в 1970 - 1980-х гг. – ред.).Отмечается, что освобождение заключенного произойдет не сразу. Вместо того, чтобы выйти на свободу в 2023 году, Ривера выйдет на свободу 17 мая 2017 года.