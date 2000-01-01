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Предотвращена еще одна попытка передать мобильники в тюрьму | Фото: Thinkstock19.01 13:02   MIGnews.com

Предотвращена еще одна попытка передать мобильники в тюрьму

После того, как депутата Кнессета Басиля Гатаса поймали при передаче крохотных мобильных телефонов заключенным террористам, 18 января была предотвращена еще одна такая попытка.

Мужчина задержан при попытке передачи трех телефонов такой же модели заключенному, отбывающему пожизненный срок.

Заключенный отбывает наказание за терроризм в тюрьме Кециот на юге Израиля. При обыске в его камере обнаружены сотовые телефоны и наличные деньги.
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