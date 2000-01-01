20.01 02:26 MIGnews.com

В Испании по запросу ФБР задержали российского программиста

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Полиция Испании в минувшую пятницу задержала российского программиста Станислава Лисова по запросу ФБР и Интерпола. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на супругу россиянина Дарью.Задержание произошло в аэропорту Барселоны. 31-летнего Лисова заподозрили в хакерских атаках, однако обвинения ему до сих пор не предъявлены.Сейчас программист находится в тюрьме в каталонском Мартореле. При этом, по словам его жены, личные вещи и средства гигиены адвокату удалось передать лишь спустя пять дней после задержания.Лисова также опасается, что решение об экстрадиции супруга в США будет принято в Мадриде без суда. Женщина обратилась за помощью в МИД РФ. Власти Испании уже официально уведомили диппредставительство о задержании Лисова.Станислав Лисов проживает в Таганроге. Он работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов. Занимался разработкой программного обеспечения в ООО “Компьютерные программы”, а до 2013 года работал в компании “Оджетто-Веб”. В Испанию супруги прилетели в отпуск.