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YouTube 19.01 10:38   MIGnews.com

Италия: в результате схода лавины погибли 30 человек

Тридцать человек стали жертвами схода лавины на отель в Италии в регионе Абруццо. Причиной схода лавины стало землетрясение магнитудой 5,4, которое произошло в среду, 18 января.

Трагедия произошла в провинции Пескара. Снежная лавина обрушилась на отель Rigopiano, который расположен в горном массиве Гран-Сассо.

Ранее сообщалось, что три человека пропали без вести после того, как отель в центральной части Италии накрыла снежная лавина. Также спасателям удалось спасти рядом с заваленным лавиной отелем двух человек, которые в момент ЧП находились вне стен здания и смогли укрыться в машине.
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