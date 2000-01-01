19.01 10:38 MIGnews.com

Италия: в результате схода лавины погибли 30 человек

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Тридцать человек стали жертвами схода лавины на отель в Италии в регионе Абруццо. Причиной схода лавины стало землетрясение магнитудой 5,4, которое произошло в среду, 18 января.Трагедия произошла в провинции Пескара. Снежная лавина обрушилась на отель Rigopiano, который расположен в горном массиве Гран-Сассо.Ранее сообщалось, что три человека пропали без вести после того, как отель в центральной части Италии накрыла снежная лавина. Также спасателям удалось спасти рядом с заваленным лавиной отелем двух человек, которые в момент ЧП находились вне стен здания и смогли укрыться в машине.