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Фото: вандалы разгромили еврейское кладбище в Словакии | Фото: Židovský cintorín Námestovo18.12 09:34   MIGnews.com

Фото: вандалы разгромили еврейское кладбище в Словакии

Вандалы уничтожили 59 надгробий на еврейском кладбище в городе Наместово на северо-западе Словакии.

Об этом рассказал представитель гражданского объединения "Помни!" Карол Куртулик, передает издание Noviny.

"Неизвестные вандалы разбили 59 памятников на еврейском кладбище в Наместово. Такого не происходило даже во время Второй мировой войны", – отметил он.

Полиция пока не нашла вандалов, осквернивших надгробия, из которых часть относилась к VIII веку. Преступникам грозит тюрьма. Уточняется, что за последние несколько десятков лет на еврейском кладбище не было новых захоронений.



Что примечательно, совсем недавно там завершились реставрационные работы, которые проходили более 10 лет. Многие волонтеры заявили, что готовы участвовать в восстановлении надгробий.

Председатель Союза еврейских религиозных общин Словакии Рихард Дуда возмутился актом вандализма, сравнив его с действиями террористов, уничтожающих наследие мировой культуры на Ближнем Востоке.

"Печально, что в условиях ксенофобии и ненависти, распространяющейся по всей Европе, представители меньшинств является потенциальной целью для злонамеренного нападения", – прокомментировали инцидент во Всемирном еврейском конгрессе.


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