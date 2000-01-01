Церковь: гатчинский отец-насильник царем себя звал

Местные батюшки рассказали, что собор Покрова пресвятой Богородицы Бовт периодически навещал "как казак", он не принадлежал к одному приходу, передает telegram-канал "Mash на Мойке".
"Постоят, потеатральничают и уйдут", - отметили батюшки. Один из них сообщил, что прихожанин все время старался быть похожим на царя. Он ходил в мундире и "дерзил священникам". Бовт и сам называл себя царем, а жену Светлану - царицей.
Сама Светлана часто приходила в церковь и жаловалась на супруга. Говорила, что с ним тяжело живется, и что он не работает и ничего не делает.