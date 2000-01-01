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Церковь: гатчинский отец-насильник царем себя звал 18.12 10:16   MIGnews.com

Церковь: гатчинский отец-насильник царем себя звал

Глава семейства, у которого в коттедже, расположенном в Ленинградской области, нашли склад оружия, Андрей Бовт периодически навещал церковь в Гатчине. Как оказалось, там мужчину называли "Николаем Вторым".

Местные батюшки рассказали, что собор Покрова пресвятой Богородицы Бовт периодически навещал "как казак", он не принадлежал к одному приходу, передает telegram-канал "Mash на Мойке".

"Постоят, потеатральничают и уйдут", - отметили батюшки. Один из них сообщил, что прихожанин все время старался быть похожим на царя. Он ходил в мундире и "дерзил священникам". Бовт и сам называл себя царем, а жену Светлану - царицей.

Сама Светлана часто приходила в церковь и жаловалась на супруга. Говорила, что с ним тяжело живется, и что он не работает и ничего не делает.


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