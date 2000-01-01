18.12 08:33 MIGnews.com

Бейт-Шемеш: ученики спасли жизнь беременной учительнице

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У входа в школу "Бранко Вайс" в Бейт-Шемеше ученики спасли жизнь беременной 29-летней учительнице Хэн Данцигер, упавшей в обморок из-за сердечного приступа.Подростки оказали женщине первую медицинскую помощь до приезда врачей, передает The Times of Israel.В частности, женщина на пятом месяце беременности направлялась на работу, когда на парковке возле учебного корпуса почувствовала внезапное недомогание и упала на землю. Двое учеников, один из которых подрабатывает врачом-добровольцем "Маген Давид Адом", бросились к Данцигер и начали выполнять сердечно-легочную реанимацию (СЛР).Через несколько минут на место происшествия прибыли медики, которые при помощи дефибриллятора смогли "перезапустить" сердце. После этого женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пострадал ли плод – неизвестно.Доктор Габи Эльбаз-Гринер, ведущий кардиолог больницы "Хадасса Эйн-Керем", заявляет, что Данцигер невероятно повезло, что два ученика смогли позаботиться о ней."Если бы не оперативная помощь двух учащихся школы, пострадавшая могла умереть. В сущности, женщина четыре раза умирала и возвращалась с того света, пока медики ее реанимировали", – утверждает доктор.Сама женщина уже пришла в себя и даже поговорила с журналистами. Она поблагодарила подростков."Я лишь помню, что мне стало плохо, я опустилась на камень, а потом очнулась уже в больнице. Мне рассказали, что двое учеников спасли. Это не мои ученики, но я их знаю", – рассказала она.