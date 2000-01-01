Бейт-Шемеш: ученики спасли жизнь беременной учительнице
У входа в школу "Бранко Вайс" в Бейт-Шемеше ученики спасли жизнь беременной 29-летней учительнице Хэн Данцигер, упавшей в обморок из-за сердечного приступа.
Подростки оказали женщине первую медицинскую помощь до приезда врачей, передает The Times of Israel.
В частности, женщина на пятом месяце беременности направлялась на работу, когда на парковке возле учебного корпуса почувствовала внезапное недомогание и упала на землю. Двое учеников, один из которых подрабатывает врачом-добровольцем "Маген Давид Адом", бросились к Данцигер и начали выполнять сердечно-легочную реанимацию (СЛР).
Через несколько минут на место происшествия прибыли медики, которые при помощи дефибриллятора смогли "перезапустить" сердце. После этого женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пострадал ли плод – неизвестно.
Доктор Габи Эльбаз-Гринер, ведущий кардиолог больницы "Хадасса Эйн-Керем", заявляет, что Данцигер невероятно повезло, что два ученика смогли позаботиться о ней.
"Если бы не оперативная помощь двух учащихся школы, пострадавшая могла умереть. В сущности, женщина четыре раза умирала и возвращалась с того света, пока медики ее реанимировали", – утверждает доктор.
Сама женщина уже пришла в себя и даже поговорила с журналистами. Она поблагодарила подростков.
"Я лишь помню, что мне стало плохо, я опустилась на камень, а потом очнулась уже в больнице. Мне рассказали, что двое учеников спасли. Это не мои ученики, но я их знаю", – рассказала она.