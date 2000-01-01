18.12 08:05 MIGnews.com

Суд остановил работу на платформе Левиафан

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Во вторник, 17 декабря, окружной суд Иерусалима временно запретил Noble Energy работу на платформе Левиафан из-за возможных выбросов газа.Такое действие было предпринято, поскольку компания и Министерство охраны окружающей среды не смогли опровергнуть информацию, что предполагаемые выбросы могут нанести ущерб здоровью населения, передает "Аруц Шева".Соответствующее постановление носит временный характер и было подписано из-за подачи иска шести местных советов, которые находятся по соседству с морской газодобывающей платформой на месторождении Левиафан.Вопрос о приостановке работы вновь будет обсуждаться в воскресенье.Ранее появилась информация, что произошел выброс примерно 50 тонн загрязняющих веществ, включая бензол.