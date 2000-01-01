18.12 07:35 MIGnews.com

Израиль: 9 подростков изнасиловали 14-летнюю девушку

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Девять подростков подозреваются в групповых изнасилованиях 14-летней девочки в центре Израиля.По данным газеты Haaretz, они были арестованы в конце прошлого месяца и содержались под стражей более двух недель, прежде чем их выпустили под домашний арест. Подробности были разрешены к публикации лишь во вторник.В частности, подозревается в групповом изнасиловании группа подростков 15-16 лет. Пострадавшая рассказала, что парни несколько раз надругались над ней в течение четырех месяцев.С одним подростком она познакомилась в Instagram в августе прошлого года, а затем была представлена его компании. Некоторые нападения происходили в домах мальчиков, когда родители были дома. При чем, девушку избивали."Я попросила их остановиться, но никто из них не остановился. Они проклинали и унижали меня, причиняя мне боль. В конце концов я больше не смогла этого терпеть, поэтому я пошла в больницу", – рассказала она.Уточняется, что сказанное девушкой было подкреплено доказательствами. Против подростков будут выдвигать обвинения, как ожидается, в среду. Полиция будет просить продлить срок домашнего ареста.