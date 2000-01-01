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Израиль: 9 подростков изнасиловали 14-летнюю девушку | Фото:18.12 07:35   MIGnews.com

Израиль: 9 подростков изнасиловали 14-летнюю девушку

Девять подростков подозреваются в групповых изнасилованиях 14-летней девочки в центре Израиля.

По данным газеты Haaretz, они были арестованы в конце прошлого месяца и содержались под стражей более двух недель, прежде чем их выпустили под домашний арест. Подробности были разрешены к публикации лишь во вторник.

В частности, подозревается в групповом изнасиловании группа подростков 15-16 лет. Пострадавшая рассказала, что парни несколько раз надругались над ней в течение четырех месяцев.

С одним подростком она познакомилась в Instagram в августе прошлого года, а затем была представлена его компании. Некоторые нападения происходили в домах мальчиков, когда родители были дома. При чем, девушку избивали.

"Я попросила их остановиться, но никто из них не остановился. Они проклинали и унижали меня, причиняя мне боль. В конце концов я больше не смогла этого терпеть, поэтому я пошла в больницу", – рассказала она.

Уточняется, что сказанное девушкой было подкреплено доказательствами. Против подростков будут выдвигать обвинения, как ожидается, в среду. Полиция будет просить продлить срок домашнего ареста.


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