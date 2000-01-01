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Испанский канал показал российское интервью с Пучдемоном 19.12 20:20   MIGnews.com

Испанский канал показал российское интервью с Пучдемоном

Общественный вещатель Испании показал интервью с каталонским лидером сепаратистов Карлесом Пучдемоном после того, как хакеры взломали его канал новостей и заменили контент на видео российского государственного вещателя RT.

В интервью Пучдемон снова настаивал на том, что "каталонскую проблему не урегулировать без предоставления независимости".

Босс RT Маргарита Симоньян сказала, что ее сеть не несет ответственности.

"Хакеры проникли в испанский канал +24 и переключили передачу на нашу", - сказала она, пишет DigitalMunition.

"Мы закончили интервью с Пучдемоном. Наша передача длилась целый вечер. Мы не знаем, кто это сделал, но это было красиво", - отметила она.

Два года назад правительство Испании заявило, что многие фейковые жалобы в социальных медиа относительно политического кризиса в Каталонии исходят с российской территории.


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