Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Нью-Йорке кирпич убил архитектора небоскребов Трампа | Фото:18.12 20:30   MIGnews.com

В Нью-Йорке кирпич убил архитектора небоскребов Трампа

Во вторник, 17 декабря, известная архитектор Эрика Тишман, член правления синагоги в Нью-Йорке, была убита упавшим на голову кирпичом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Мы опечалены этой трагедией, и наши сердца обращены к семье погибшей. Компания будет в полной мере сотрудничать с городскими властями по этому вопросу", – сказано в заявлении владельцев здания.

Как стало известно, они ранее уже были оштрафованы за содержание фасада постройки в аварийном состоянии. Сенатор штата Брэд Хойлман заявил, что компания понесет ответственность за гибель Тишман.

Эрика Тишман участвовала в строительстве комплекса из двух небоскребов президента США Дональда Трампа, которые находятся в Джерси. Речь идет о 55-этажном Trump Plaza и 50-этажном Trump Bay Street.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:43
Протесты в Ливане: Харири сделал заявление о своем будущем
21:17
Рухани: мы испытываем новые центрифуги, несмотря на санкции
21:00
ВМС РФ и Сирии проводят учения в Средиземном море
20:54
Звездные Войны 9 завершат 40 летнюю историю франшизы
20:46
Отец Рины Шнерб прокомментировал поимку убийц дочери
20:12
Израильтянка жестко отчитала Совбез ООН из-за обстрелов
19:58
Избиение Заворотнюк: Жигунов резко ответил на обвинения
19:37
Пекин получил первый китайский авианосец
19:15
Косачеву вновь не дали визу США
18:57
Задержанные в Москве израильтяне освобождены
18:41
Баркат: США должны наказать Турцию из-за ХАМАСа
18:23
82-летний бизнесмен арестован за хранение детского порно
17:59
ХАМАС готовит нападения на Израиль с одобрения Эрдогана
17:33
Цены на воду в Израиле вновь взлетят
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus