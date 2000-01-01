Отец Рины Шнерб прокомментировал поимку убийц дочери
Отец убитой Рины Шнерб Эйтан поблагодарил ШАБАК за поимку террористов, виновных в ее смерти.
Соответствующий комментарий он сделал после того, как стало известно о задержании 50-ти боевиков группировки "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП), передает "Аруц Шева".
18 декабря Эйтан Шнерб пришел на слушание в военный суд в Офре. "Мы здесь после ареста террористов, очень большого отряда, который, помимо прочего, также убил Рину. Прежде всего, хочу сказать спасибо Богу и силам безопасности", – сказал мужчина.
Напомним, что 23 августа возле поселка Долев прогремел взрыв, в результате которого погибла 17-летняя израильтянка Рина Шнерб. Ранения получили 19-летний брат девушки и 46-летний отец. Стало известно, что расследование теракта привело к раскрытию целой инфраструктуры группировки "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП).