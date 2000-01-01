82-летний бизнесмен арестован за хранение детского порно
Один из самых богатых и уважаемых предпринимателей Новой Зеландии, сэр Рон Брирли, был задержан в аэропорту Сиднея по обвинению в хранении детской порнографии.
82-летний корпоративный рейдер, основавший крупнейшую в Новой Зеландии компанию R A Brierley Investments, Рон Брирли, является членом советов директоров как новозеландских, так и австралийских и британских компаний. Об этом сообщает 7news.
По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в августе этого года правоохранители начали расследование по факту владения материалами, содержащими сцены жестокого обращения с детьми.
Во вторник около 6:30 утра сотрудники австралийских пограничных служб задержали 82-летнего бизнесмена в аэропорту Маскот, когда тот пытался сесть на самолет, направлявшийся на Фиджи.
"Ручную кладь обыскали до того, как было проверено содержимое его ноутбука и электронных устройств хранения данных, которые, как утверждается, содержали большое количество материалов, содержащих сцены жестокого обращения с детьми", - говорится в сообщении полиции.
Подозреваемый был доставлен в полицейский участок Маскота, где ему предъявили обвинение по шести пунктам, касающимся владением материалов о насилии над детьми.