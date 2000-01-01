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В Италии критикуют кампанию по борьбе с расизмом 18.12 23:34   MIGnews.com

В Италии критикуют кампанию по борьбе с расизмом

В Италии руководители футбольного чемпионата (Серия А) запустили кампанию против расизма в футболе и использовали для этого изображения обезьян, заявление о начале кампании размещено на сайте Серии А.

В рамках кампании будут использовать ряд постеров, на которых изображены обезьяны и надпись "Нет расизму". Плакаты, среди прочего, должны быть выставлены в штаб-квартире Серии A в Милане.

Во время презентации были представлены три постера, на которых изображены обезьяны в цветах клубов, их нарисовал художник Симоне Фугадзотто, пишет CBC.

"Для художника нет ничего более важного, чем попытка изменить восприятие вещей своей работой. Концепт, эстетика, реализация. Этим триптихом я попытался сказать, что мы - сложные и захватывающие существа. Мы можем быть печальными или счастливыми, католиками, мусульманами или буддистами, но, в конце концов, нас определяют наши действия, а не цвет кожи", - пояснил Фугадзотто.

Замысел автора кампании и руководителей чемпионата не оценили в FARE - организации, которая борется с расизмом в футболе.

"Итальянский футбол снова лишает мир дара речи. В стране, в которой власть не справляется с расизмом неделю за неделей, Серия А запускает кампанию, которая выглядит как неудачная шутка... Трудно понять, о чем они думали, с кем советовались? Пришло время для прогрессивных клубов в лиге, чтобы их голос был услышан", - говорится в заявлении FARE.

Итальянский футбол давно известен проблемами с расизмом. В ноябре игрок итальянской "Брешии", который также выступал за сборную Италии, Марио Балотелли едва не ушел с поля из-за болельщиков, которые выкрикивали расистские лозунги в его адрес.


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