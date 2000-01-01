18.12 11:40 MIGnews.com

Новые авиаудары в Сирии: десятки жертв

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В результате авиаударов по нескольким населенным пунктам в районе Маарат-Нуман, в сирийской провинции Идлиб, погибли по меньшей мере 22 человека.Об этом рассказал представитель спасательной организации "Белые каски" Ахмад Шейхо в комментарии Al Jazeera.По его словам, девять человек погибли в городе Таль-Манис, шестеро – в Бидаме. Среди жертв – жена и трое детей волонтера "Белых касок".Уточняется, что в Маасаране авиаудар нанесен по городскому рынку, где погибли пять человек, и десятки были ранены.