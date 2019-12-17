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Италия возмущена карикатурой, сравнивающей ЕС с Освенцимом 18.12 14:31   MIGnews.com

Италия возмущена карикатурой, сравнивающей ЕС с Освенцимом

Римский карикатурист вызвал споры в Италии и за рубежом после того, как изобразил Евросоюз как нацистский лагерь смерти Освенцим, а британского премьера Бориса Джонсона - как беглеца из концлагеря.

Художник Марио Импрота опубликовал карикатуру в соцсети, после того как консерваторы Джонсона получили большинство на выборах в Британии.

На карикатуре Джонсон размахивает британским флагом во время побега из концлагеря с надписью "Европейский Союз", расположенной таким же образом, что и слова Arbeit macht frei на воротах Освенцима.

Мемориал Освенцима твитнул на итальянском языке: "Arbeit macht frei был циничной иллюзией, которую эсэсовцы давали узникам Освенцима. Эти слова стали одним из символов людоненавистничества. Ради памяти жертв Освенцима больно видеть, как этот символ позорно используется", пишет IlGlobo.

После волны критики художник сменил карикатуру, заменив изображение нацистского лагеря туалетом и заявив, что было бы неправильно "отождествлять ЕС с концлагерем".


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