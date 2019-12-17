ВМС РФ и Сирии проводят учения в Средиземном море

Российские и сирийские ВМС начали совместные военные учения в Восточном Средиземноморье.
В маневрах задействованы российские самолеты с авиабазы Хмеймим, надводные корабли РФ, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.
Тактические группы кораблей выполнят артиллерийские стрельбы и проведут совместное маневрирование в море. На берегу подразделения охраны и обороны будут отрабатывать борьбу с беспилотниками, незаконными вооруженными формированиями, а также локализацию и ликвидацию последствий применения оружия по объектам в Тартусе, пишет PressTV.
Юлдашев сообщил, что учения "направлены на повышение взаимодействия между вооруженными силами РФ и САР для успешной борьбы с международным терроризмом, незаконными вооруженными формированиями, и на укрепление взаимодействия между двумя странами".