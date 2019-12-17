Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ВМС РФ и Сирии проводят учения в Средиземном море 18.12 21:00   MIGnews.com

ВМС РФ и Сирии проводят учения в Средиземном море

Российские и сирийские ВМС начали совместные военные учения в Восточном Средиземноморье.

В маневрах задействованы российские самолеты с авиабазы ​​Хмеймим, надводные корабли РФ, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Тактические группы кораблей выполнят артиллерийские стрельбы и проведут совместное маневрирование в море. На берегу подразделения охраны и обороны будут отрабатывать борьбу с беспилотниками, незаконными вооруженными формированиями, а также локализацию и ликвидацию последствий применения оружия по объектам в Тартусе, пишет PressTV.

Юлдашев сообщил, что учения "направлены на повышение взаимодействия между вооруженными силами РФ и САР для успешной борьбы с международным терроризмом, незаконными вооруженными формированиями, и на укрепление взаимодействия между двумя странами".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:43
Протесты в Ливане: Харири сделал заявление о своем будущем
21:17
Рухани: мы испытываем новые центрифуги, несмотря на санкции
20:54
Звездные Войны 9 завершат 40 летнюю историю франшизы
20:46
Отец Рины Шнерб прокомментировал поимку убийц дочери
20:30
В Нью-Йорке кирпич убил архитектора небоскребов Трампа
20:12
Израильтянка жестко отчитала Совбез ООН из-за обстрелов
19:58
Избиение Заворотнюк: Жигунов резко ответил на обвинения
19:37
Пекин получил первый китайский авианосец
19:15
Косачеву вновь не дали визу США
18:57
Задержанные в Москве израильтяне освобождены
18:41
Баркат: США должны наказать Турцию из-за ХАМАСа
18:23
82-летний бизнесмен арестован за хранение детского порно
17:59
ХАМАС готовит нападения на Израиль с одобрения Эрдогана
17:33
Цены на воду в Израиле вновь взлетят
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus