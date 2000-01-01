Мать Иссахар: Наама предстанет перед судом

Мать осужденной на 7,5 лет тюрьмы израильтянки Наамы Иссахар Яффа считает, что премьер-министру Биньямину Нетаниягу удастся вытащить ее дочь из тюрьмы.
Такое заявление она сделала в эфире радио 103, передает "Аруц Шева".
"Я не сомневаюсь, что он работает, и я верю, что он сможет привести ее домой. Завтра Наама предстанет перед судом, и я думаю, что решение будет принято уже завтра. Я надеюсь, что ее выпустят", - сказала женщина.
Напомним, что 17 декабря Нетаниягу пообещал сделать все, чтобы освободить вернуть Нааму домой. Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта и осуждена на 7,5 года тюремного заключения в России за контрабанду наркотиков. В ее багаже было найдено 9 г гашиша.