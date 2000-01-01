18.12 05:38 MIGnews.com

Силы Асада отразили атаки в Сирии

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Силы Башара Асада отразили несколько атак в двух сирийских провинциях.Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС.Уточняется, что в ходе атак в провинциях Идлиб и Алеппо погибли трое военнослужащих. Боренков отметил, что были ранены 25 сирийских бойцов. По его словам, в нападении участвовали не менее 30 человек из "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Сирийской национальной армии" с пулеметами, два танка и три боевые машины пехоты. Сирийские военные уничтожили две БМП, а также один танк.По словам генерала, запланированы новые атаки. Российская разведка выявила переброску 300 членов Сирийской национальной армии, 20 машин с крупнокалиберными орудиями и семи единиц бронетехники из района Африн в провинции в Идлибскую зону деэскалации.