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Силы Асада отразили атаки в Сирии | Фото:18.12 05:38   MIGnews.com

Силы Асада отразили атаки в Сирии

Силы Башара Асада отразили несколько атак в двух сирийских провинциях.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС.

Уточняется, что в ходе атак в провинциях Идлиб и Алеппо погибли трое военнослужащих. Боренков отметил, что были ранены 25 сирийских бойцов. По его словам, в нападении участвовали не менее 30 человек из "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Сирийской национальной армии" с пулеметами, два танка и три боевые машины пехоты. Сирийские военные уничтожили две БМП, а также один танк.

По словам генерала, запланированы новые атаки. Российская разведка выявила переброску 300 членов Сирийской национальной армии, 20 машин с крупнокалиберными орудиями и семи единиц бронетехники из района Африн в провинции в Идлибскую зону деэскалации.


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