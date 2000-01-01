18.12 09:34 MIGnews.com

В Марокко перерезали горло двум туристкам

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Тела двух скандинавских женщин с ножевыми ранениями шеи были найдены в Атласских горах в Марокко.Женщина из Дании и женщина из Норвегии были найдены в изолированной горной местности в шести милях (10 км) от деревни Имлиль, сообщило марокканское министерство внутренних дел.Согласно Morocco World News, мужчина, который попросил не называть его имени, сообщил новому сайту, что туристок "якобы нашли обезглавленными".Он добавил, что женщины путешествовали без гида и расположились лагерем "где-то рядом у подножия горы Тубкаль".