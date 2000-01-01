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Российский сухогруз сел на мель у побережья Британии | Фото: Twitter18.12 21:13   MIGnews.com

Российский сухогруз сел на мель у побережья Британии


Российский сухогруз "Кузьма Минин" сняли с мели у побережья Великобритании, недалеко от порта Фалмут.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщает The Guardian.

Уточняется, что морская авария произошла в проливе Ла-Манш около 6:00 по местному времени.

Отмечается, что судно находилось в "опасной близости" к берегам Великобритании.

По данным источников, причиной ЧП могли стать сильный ветер, дождь и высокие волны.

В агентстве по береговой охране Соединенного Королевства сообщили: еще утром к кораблю были направлены спасательный катер и буксиры. На данный момент судно вывели на необходимую глубину.

В настоящее время "Кузьма Минин" движется в направлении испанской Сеуты. На борту сухогруза находятся 18 россиян.




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