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Полиция провела обыск в мечети в Берлине | Фото:18.12 19:09   MIGnews.com

Полиция провела обыск в мечети в Берлине


Полиция провела обыски в берлинской мечете в рамках расследования дела о финансировании террористов.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщает ABC News.

По данным издания, внимание правоохранителей привлекла мечеть, которая находится в районе Веддинг.

Представитель местной прокуратуры Мартин Штельтнер сказал, в рамках рейда никого не задержали, добавив, что обыски были были направлены на получение доказательств для текущего расследования.

Согласно заявлению прокуратуры Берлина, расследование ведется против 45-летнего Ахмада А., имама мечети Ас-Сахаба.

Полиция подозревает священослужителя в финансировании терроризма из-за отправки денег "джихадистскому боевику в Сирии для приобретения военной техники".


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