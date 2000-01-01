18.12 19:09 MIGnews.com
Полиция провела обыск в мечети в Берлине
Полиция провела обыски в берлинской мечете в рамках расследования дела о финансировании террористов.
Об этом во вторник, 18 декабря сообщает ABC News
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По данным издания, внимание правоохранителей привлекла мечеть, которая находится в районе Веддинг.
Представитель местной прокуратуры Мартин Штельтнер сказал, в рамках рейда никого не задержали, добавив, что обыски были были направлены на получение доказательств для текущего расследования.
Согласно заявлению прокуратуры Берлина, расследование ведется против 45-летнего Ахмада А., имама мечети Ас-Сахаба.
Полиция подозревает священослужителя в финансировании терроризма из-за отправки денег "джихадистскому боевику в Сирии для приобретения военной техники".
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